Alessandro Siani sceglie la Sicilia per il suo nuovo film: ciak in un luogo d’incanto

La Sicilia si conferma meta prediletta per il cinema italiano. Sono in corso sull’isola le riprese del nuovo film di Alessandro Siani, “Succede anche nelle migliori famiglie”, prodotto da Italian International Film e Rai Cinema. Il noto attore e regista partenopeo ha scelto la bellissima Milazzo, in provincia di Messina, come location per girare gran parte delle scene della sua nuova commedia, in uscita il 1° gennaio 2024 distribuita da 01 Distribution.

La trama del film girato in Sicilia

Siani, che è anche autore della sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci, interpreterà Davide Di Rienzo, il membro meno realizzato di una famiglia all’apparenza perfetta. La morte del padre, stimato professionista, sconvolge gli equilibri familiari e costringe tutti a fare i conti con le proprie certezze e i propri segreti. Ma nei Di Rienzo, le tragedie si trasformano in irresistibile commedia e un imprevisto cadavere da nascondere diventa fonte di gag e colpi di scena. Per Davide, da sempre considerato la “pecora nera” della famiglia, sarà l’occasione per dimostrare di essere il più sincero e talentuoso di tutti.

Set del film la splendida Milazzo

Oltre a Siani, nel cast figurano Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania, Anna Galiena, Euridice Axen e Sergio Friscia. Le riprese interne si svolgeranno a Roma, mentre la affascinante Milazzo farà da sfondo alle scene ambientate all’esterno. In particolare, uno dei set principali sarà allestito in una villa di Capo Milazzo, trasformata in sala ricevimenti. “Un grazie al Regista Alessandro Siani e a tutta la Produzione per aver scelto il nostro Santuario Sant’Antonio di Capo Milazzo – Inizio del Cammino verso Padova come location per alcune scene del suo prossimo film”. Questo il post sulla pagina social del Santuario milazzese.

Sicilia nel cuore del cinema italiano e internazionale

La Sicilia si conferma location ideale per il cinema, con tanti film e serie TV girati quest’anno sull’isola, da “Il Gattopardo” a “Sicily” di Indiana Jones, passando per i cinepanettoni di Ficarra e Picone e il film sui diritti dei detenuti con Tony Sperandeo. Alessandro Siani sceglie di unirsi al folto gruppo di registi che hanno ceduto al fascino della Trinacria, terra ricca di bellezza, storia e cultura. Il suo nuovo lavoro cinematografico si preannuncia uno dei titoli di punta della programmazione natalizia del 2024 e accresce l’attesa per l’uscita di “Succede anche nelle migliori famiglie”.