Miracolo della natura a San Vito lo Capo, tartaruga Caretta Caretta depone uova in spiaggia

SAN VITO LO CAPO – La natura continua a stupire e regalare emozioni intense a San Vito Lo Capo. Dopo le balene avvistate a poche miglia dalla costa lo scorso inverno, questa volta a scegliere le spiagge sanvitesi per la nidificazione è stata una tartaruga marina Caretta caretta.

Stanotte un esemplare di tartaruga comune ha deposto circa 100 uova sull’arenile di San Vito Lo Capo. La scoperta è stata fatta da alcuni bagnanti che hanno subito avvisato le autorità competenti. La Capitaneria di Porto di Trapani è prontamente intervenuta per recintare l’area e proteggere il sito di nidificazione, delimitandolo con apposite transenne per evitare interferenze con la schiusa delle uova, prevista tra agosto e settembre.

L’Amministrazione comunale di San Vito Lo Capo, nel comunicare la lieta notizia, ha invitato residenti e turisti a rispettare le transenne e a non avvicinarsi all’area di protezione per non disturbare l’emozionante evento naturale. Le tartarughe marine sono una specie protetta a rischio di estinzione, pertanto è necessario salvaguardare i siti di riproduzione e la schiusa delle uova per contribuire alla conservazione di questi preziosi rettili marini.

Le tartarughe comuni (Caretta caretta) sono le tartarughe marine più diffuse nel Mediterraneo. Durante la stagione riproduttiva, le femmine adulte risalgono le spiagge per deporre le uova in buche scavate nella sabbia, dove rimangono incubate al caldo per circa due mesi prima della schiusa. I piccoli, lungo circa 4-5 centimetri, dovranno poi raggiungere il mare da soli, in un viaggio pieno di insidie che molti non sopravvivono. Per questo è importante proteggere i siti di nidificazione e il percorso dei neonati verso il mare.

Il ritorno delle tartarughe marine sulle coste siciliane è un segno della salute dei nostri mari e della biodiversità che ancora li popola. Eventi come questo ci ricordano quanto sia prezioso l’equilibrio naturale del Mediterraneo, che ognuno di noi è chiamato a proteggere con le proprie azioni quotidiane. La coesistenza uomo-natura è possibile, basta imparare a rispettarne i ritmi e apprezzarne la bellezza.

San Vito Lo Capo si conferma così un luogo speciale, capace ancora di regalare emozioni uniche e di farci riscoprire il valore della biodiversità che ci circonda. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se le piccole tartarughe del nido sapranno stupirci di nuovo, raggiungendo il mare aperto per iniziare la loro grande avventura di vita. Una vita che vale la pena proteggere.