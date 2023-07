Incidente sulla A29 Palermo-Mazara , muore un 46enne di Alcamo

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 46 anni di Alcamo. L’incidente mortale è avvenuto lungo l’autostrada A/29 in direzione Mazara del Vallo, tra l’innesto per Trapani e lo svincolo di Gallitello. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua Toyota finendo violentemente contro il guard-rail.

L’impatto è stato fatale. L’auto si è quasi infilzata nel guard-rail e il quarantaseienne sarebbe morto sul colpo per le ferite riportate all’addome. I sanitari del 118, giunti poco dopo sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima, nota anche negli ambienti sportivi locali, viaggiava da solo. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nel sinistro. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare il corpo dell’uomo dalle lamiere e mettere in sicurezza la zona. Gli agenti della Polizia Stradale si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio.