Tragico incidente a Marsala: morto ragazzo di 18 anni

Domenica di dolore sulle strade marsalesi. Un terribile incidente si è verificato sulla vecchia via Favara, tra le contrade Scacciaiazzo e Ponte Fiumarella. La vittima è un ragazzo di soli 18 anni, le cui iniziali sono A.G., morto sul colpo a seguito dell’impatto. Una ragazza di 17 anni, che viaggiava in auto con lui, è rimasta ferita in maniera lieve.

L’incidente, avvenuto in modo autonomo, ha visto coinvolta una Volkswagen Polo guidata dal giovane appena maggiorenne. Secondo quanto ricostruito finora, l’auto ha perso il controllo, ribaltandosi diverse volte prima di andare a schiantarsi contro un muretto a secco. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di domenica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane conducente. La ragazza, sotto shock ma fortunatamente senza ferite gravi, è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

La Polizia Municipale di Marsala e i Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi.