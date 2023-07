Biagio Antonacci in Sicilia alla scoperta della bellezza di Siracusa: «Che spettacolo!»

Biagio Antonacci è a Siracusa. Si gode la sua vacanza in Sicilia tra le sue bellezze. Ieri il cantautore milanese ha anche girato le bellezze del capoluogo aretuseo, visitando tra gli altri monumenti anche il maestoso teatro greco.

Su Instagram il musicista mostra i video e le foto della sua vacanza in terra siciliana, tra bagni in piscina e visite culturali. Antonacci ha postato diverse storie su Instagram dove mostra la maestosità del Teatro Greco di Siracusa e rimane estasiato. Una delle location più suggestive che la città aretusea può offrire.

Biagio Antonacci si sta godendo dei momenti di relax nella splendida Sicilia, tra sole, mare, buon cibo e cultura. Nelle storie condivise su Instagram, il cantante milanese ha mostrato alcuni scorci del Teatro Greco di Siracusa, tra i più grandi teatri della Magna Grecia, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il teatro risale al V secolo a.C. e ha una cavea in pietra di 67 file che poteva contenere circa 15.000 spettatori. Una meraviglia architettonica e storica che lascia senza parole. Nelle storie condivise da Biagio Antonacci si può notare l’imponenza del teatro e il magnifico panorama della città di Siracusa sullo sfondo.

Oltre alle bellezze culturali, Biagio Antonacci si sta godendo anche il beltempo dell’Isola, come testimoniano alcuni scatti in piscina con vista sul Golfo di Siracusa. Una vacanza all’insegna del relax e della cultura per il cantante milanese che ha scelto la splendida Siracusa come meta delle sue vacanze estive. Un viaggio nella storia e nell’arte di una delle città più affascinanti della Sicilia. Sicuramente al ritorno dalle vacanze, come è già accaduto in passato, il cantante milanese tornerà sul palco con nuove ispirazioni. E chissà che la bellezza di Siracusa non ispiri nuove canzoni.