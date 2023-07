Avvistato un altro squalo a Santa Flavia, bagnanti a riva!

Momenti di paura oggi pomeriggio a Santa Flavia, in provincia di Palermo, dove è stata avvistata una verdesca, uno squalo azzurro, nei pressi del lido del Carabiniere. Alcune persone che si trovavano in mare hanno notato una pinna e sono subito risalite sulle imbarcazioni per timore che potesse trattarsi di uno squalo.

Tanti avvistamenti di squali in Sicilia

Si tratta del quarto avvistamento di squali in poche settimane in Sicilia. Due settimane fa un esemplare di verdesca è stato filmato a pochi metri da un bagnante nel mare di fronte alla spiaggia di Oliveri, a Messina. Due giorni dopo un altro squalo è stato visto nuotare davanti alla spiaggia di Fondachello, sempre a Santa Flavia.

La verdesca è una specie innocua per l’uomo e si avvicina spesso alla riva per cercare cibo. È tra gli squali più comuni nel Mediterraneo, anche se a rischio estinzione a causa della pesca industriale delle sue pinne. Sono rarissimi i casi di attacco all’uomo, che avvengono solo se l’animale viene spaventato o infastidito.

La presenza di squali, sebbene possa spaventare i bagnanti, è un buon segno e indica che le acque siciliane godono di buona salute. Gli squali svolgono un ruolo importante nell’ecosistema marino, essendo predatori all’apice della catena alimentare. L’avvistamento di oggi testimonia come il tratto di mare tra Santa Flavia e Solanto sia particolarmente frequentato da questi animali.

Cosa fare se si avvista uno squalo azzurro?

Il consiglio per tutti i bagnanti è di non avvicinarsi troppo agli squali, di non infastidirli e, nel malaugurato caso di un attacco, colpirli nelle zone sensibili come occhi e branchie. La verdesca di Santa Flavia, tuttavia, sembra essere del tutto indifferente alla presenza umana e interessata soltanto a cacciare le sue prede.