Michael Jordan avvistato a Palermo, super yacht a Villa Igiea

Uno degli sportivi più grandi di tutti i tempi è approdato a Palermo per una vacanza da sogno. Michael Jordan, leggenda del basket NBA e icona dello sport mondiale, è stato avvistato al porticciolo di Marina Villa Igiea, l’esclusivo hotel di lusso nel capoluogo siciliano.

Michael Jordan a Palermo, dove vederlo?

L’ex stella dei Chicago Bulls, a bordo di uno yacht extralusso, è stato immortalato da curiosi e fan in una serie di scatti e video pubblicati sui social network. L’agente immobiliare Daniele Madonia ha postato su Instagram alcune foto e filmati di Jordan al molo di Villa Igiea.

Non è la prima volta che “Air” Jordan, soprannome dovuto alle sue proverbiali schiacciate a canestro, approda a Palermo. Già nel 2018 era sbarcato all’aeroporto Falcone Borsellino con il suo jet privato, per poi dirigersi al Verdura Resort di Sciacca e prendere parte al segretissimo “Google Camp“, che ogni anno raduna star di tutto il mondo.

Jordan al Google Camp?

Anche quest’anno, il pluricampione NBA potrebbe essere giunto in Sicilia per partecipare al blindatissimo incontro, che ospita celebrità istituzionali, dello spettacolo e dello sport da ogni angolo del pianeta. Prima di approdare nel capoluogo, Jordan è passato anche dalle isole Eolie, per poi navigare verso Palermo e gettare l’ancora a Marina di Villa Igiea.

Una leggenda dello sport mondiale

La presenza di “His Airness” nel porticciolo del lussuoso hotel non è passata inosservata. In molti lo hanno riconosciuto e immortalato, postando foto e video sui social network che in poco tempo hanno fatto il giro del web. Una vera e propria icona dello sport, Jordan è stato protagonista di una carriera leggendaria con i Chicago Bulls che lo ha consacrato come uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi. Oggi si gode una vacanza da sogno lungo le coste della Sicilia, prima di riprendere il largo verso altre mete estive.