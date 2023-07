Tragedia a Mondello, donna si accascia e muore dopo un malore

Palermo – Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in tragedia quest’oggi a Mondello, nota località balneare di Palermo. Un’anziana signora di 83 anni è deceduta in seguito ad un malore mentre faceva il bagno nelle acque antistanti la spiaggia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana stava nuotando quando si sarebbe sentita male, perdendo i sensi. Alcuni bagnanti si sono accorti della situazione e hanno portato la donna a riva, iniziando a praticare le prime misure di soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per l’83enne non c’è stato nulla da fare.

Il corpo della sfortunata signora si trova ancora sulla spiaggia, coperto da un telo in attesa del medico legale che dovrà accertare le esatte cause del decesso. Dalle prime informazioni, la morte sembrerebbe dovuta a cause naturali, forse un arresto cardiaco mentre l’anziana nuotava.