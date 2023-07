Torna nella sua Sicilia per una vacanza, insegnante cade mentre passeggia e muore

Era tornata nella sua Sicilia per trascorrere le vacanze ma una caduta è stata fatale: l’insegnante è morta tragicamente. La professoressa Giuseppina Cannata, 66 anni, docente di musica dell’Istituto Comprensivo di Tavernerio, in provincia di Como, è improvvisamente scomparsa nei giorni scorsi in seguito ad una caduta accidentale avvenuta a Taormina, sua terra di origine.

La professoressa Cannata, in pensione da due anni, si trovava in vacanza in Sicilia insieme ai suoi cani quando, durante una passeggiata, è scivolata battendo violentemente la testa. Inizialmente le sue condizioni non sembravano gravi ma nelle ore successive si sono aggravate ed è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale di Messina dove purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero.

Una notizia che ha lasciato sgomenta la comunità di Tavernerio dove la professoressa Cannata era molto conosciuta e stimata. Ex allievo della docente, il sindaco Mirko Paulon ha voluto ricordarla come “una donna che ha dedicato la sua vita all’insegnamento”. Laureata in musica, la professoressa Cannata ha insegnato per 43 anni, quasi interamente presso la scuola secondaria di primo grado “Rufo” di Alzate Brianza. Sempre disponibile e dedita agli studenti, lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di essere suoi alunni.

