Malore improvviso uccide 42enne palermitano: Zisa a lutto

Palermo – Lutto alla Zisa, è morto Serafino Dolce: “Fai un buon viaggio”. Se n’è andato all’improvviso, strappato ai suoi affetti, Serafino Dolce, 42 anni, molto noto nel quartiere Zisa di Palermo che oggi è in lutto.

Il malore improvviso e la morte

Serafino, a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo mentre era al telefono, è morto ieri, giovedì 7 luglio, nella sua casa di via Eugenio L’Emiro.

I messaggi di cordoglio sui social

Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. Alcuni di questi: “Ancora non ci credo”, “Sono notizie che lasciano senza parole, perché pensiamo sempre di avere tempo… Dispiace da morire”, “Amico mio riposa in pace, ti abbraccio con la mente, tutta la Zisa è lì con te”, “Una notizia che ha stravolto tutti: fai un buon viaggio. Serafino, riposa in pace”.

Il dolore degli affetti

Aspen Gleen scrive: Pensare al tuo sorriso è troppo doloroso. Sei andato via all’improvviso e dovremo rassegnarci al fatto che non ti rivedremo piu’ ma ogni giorno cercheremo di rivederti nel ricordo del tuo affetto. Nessuno mai potrà cancellarti dal nostro cuore. Ciao Serafino Dolce eri come un figlio per me

.