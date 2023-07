Checco Zalone, bagno a sorpresa a Mondello prima dello show

Mondello in delirio per Checco Zalone! Il celebre comico pugliese si è concesso una mattinata di meritato relax in spiaggia, al circolo Albaria, prima del suo attesissimo show serale “Amore più Iva” al Teatro di Verdura.

Sono caduti dalle nubi i bagnanti mondellesi quando hanno realizzato che quel signore dall’inconfondibile cappellino bianco e boxer azzurri intento a chiacchierare e scherzare con un gruppo di amici era proprio il loro beniamino Checco Zalone.

In attesa di scatenarsi sul palco, Zalone si è gustato una giornata da comune mortale tra lettino, bagno in mare, chiacchiere spensierate e pranzo in un lido della borgata marinara di Palermo. Non si è risparmiato nel dispensare selfie e sorrisi a tutti coloro che lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto una foto ricordo.

Ammaliato dalle bellezze naturali di Mondello, la perla del golfo di Palermo, Zalone ha promesso di tornare presto, magari per una vacanza più lunga lontano dai ritmi frenetici dei suoi tour. Dopo la pausa rigenerante, Zalone ha raggiunto il Teatro di Verdura, pronto a far ridere a crepapelle il suo pubblico con lo spettacolo “Amore più Iva”, tra musica, racconti, imitazioni e parodie, accompagnati dalla sua inconfondibile e scoppiettante ironia. Mondello può dirsi fortunata ad aver avuto un’anteprima d’eccezione di quello che si preannuncia l’evento comico dell’estate.

Foto Repubblica