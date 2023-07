Ondate di calore e rischio incendi, allerta in Sicilia da bollino arancione e rosso

La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta arancione per ondate di calore e rischio incendi in Sicilia. A partire da oggi e per le successive 24 ore, sale al livello 2 il rischio di ondate di calore per le province di Palermo, Catania e Messina, dove sono previste temperature massime percepite di 36 gradi. Ancora medio il pericolo di incendi in tutta l’Isola (livello di preallerta).

Già da questo weekend l’anticiclone africano si intensificherà ulteriormente, portando un deciso rialzo delle temperature, in particolare sulle due isole maggiori. A partire da lunedì l’afa si farà soffocante, con punte di 40 gradi nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna e 38 gradi in Puglia e Basilicata. Anche di notte le temperature non scenderanno sotto i 24-26 gradi, causando fastidiose notti tropicali soprattutto lungo i litorali. Martedì sarà un’altra giornata di fuoco, con il termometro che potrà raggiungere i 40 gradi nel Tavoliere delle Puglie.

A Palermo sono attese minime di 28 gradi e massime di 35 gradi. Il caldo non darà tregua nemmeno nei prossimi giorni, con temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud e possibili picchi oltre i 40 gradi. Soltanto al Nord e in parte del Centro si avrà un parziale cedimento dell’anticiclone, che favorirà l’ingresso di correnti più fresche con temporali e temperature in calo.

L’ondata di caldo è destinata a durare almeno fino a giovedì, con conseguenze sulla salute delle persone più fragili. Gli esperti raccomandano di bere molta acqua, evitare esposizione al sole nelle ore più calde, vestire abiti leggeri di cotone e ridurre attività fisica intensa. Una settimana di fuoco è in arrivo, serviranno comportamenti prudenti per evitare rischi. La Sicilia dovrà fare ancora i conti con il grande caldo, in quella che si preannuncia un’estate torrida e siccitosa.