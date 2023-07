La fortuna bacia Palermo, vinti oltre 70 mila euro al Lotto

La dea bendata ha deciso di premiare Palermo. Nell’ultima estrazione del Lotto, infatti, il capoluogo siciliano si è aggiudicato la prima e la terza vincita più alta del concorso, per un totale di oltre 70 mila euro.

Grazie ad una combinazione di 13, 21 e 50 sulla ruota di Palermo, un fortunato giocatore si è portato a casa 47.500 euro, la vincita più alta dell’estrazione. Stessa ruota e altri numeri, 3, 13, 45, hanno invece fruttato ad un altro palermitano 28.500 euro.

Una pioggia di soldi che ha reso protagonista assoluta del Lotto la città di Palermo, dove appena dieci giorni fa un abitante di Marineo si era aggiudicato la bellezza di 513 mila euro. Anche in quell’occasione, come per l’estrazione di giovedì scorso, l’ultimo concorso aveva distribuito premi per quasi 6 milioni di euro.

È partita la caccia ai nuovi vincitori nel capoluogo siciliano. I due fortunati possessori delle schedine baciate dalla dea bendata hanno già avviato l’iter per l’incasso della considerevole somma. Considerando il primo semestre del 2023, il Lotto ha elargito finora vincite per oltre 588 milioni di euro.

La Sicilia e in particolare Palermo si confermano così terreno fertile per i colpi di fortuna al Lotto. Chissà se la dea bendata tornerà presto a baciare il capoluogo dell’isola o sceglierà altre località. Per ora godiamoci queste storie a lieto fine e incrociamo le dita.