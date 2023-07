Dramma stradale a Giampilieri, 26enne muore in un incidente stradale

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un giovane di 26 anni a Giampilieri Marina. Il ragazzo, studente di Medicina originario di Catania, viaggiava a bordo della sua moto Ducati quando, nel pomeriggio di ieri, si è schiantato contro una Fiat Panda intenta a compiere un’inversione di marcia. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate.

Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118 e il trasporto d’urgenza al Policlinico di Messina in codice rosso, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Fatale è stato l’impatto con la vettura, secondo quanto ricostruito dalla sezione infortunistica della Polizia municipale, giunta per i rilievi.

Proseguono le indagini per fare piena luce sul sinistro che ha strappato la vita dello studente. I caschi bianchi stanno svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 19 di ieri sera lungo la Statale 114, e determinare le eventuali responsabilità.

.