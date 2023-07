Turista australiano di 25 anni muore in un incidente stradale a Taormina

Un tragico incidente stradale è costato la vita a un turista australiano di 25 anni a Taormina, in provincia di Messina. Il giovane stava viaggiando a bordo di uno scooter in via Ia Garipoli, vicino al parcheggio Lumbi, quando per motivi ancora da accertare si è schiantato contro il pilastro di una galleria paramassi.

L’impatto è stato fatale. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo, deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

I rilievi per ricostruire la dinamica del tragico sinistro sono stati effettuati dagli agenti della Polizia coordinati dal vice Questore Maurizio Lento. Gli agenti della Polizia Locale hanno gestito la viabilità nella zona, garantendo l’accesso alla nota località turistica.

Ancora da stabilire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo da parte del giovane. Si tratta dell’ennesima vittima sulle strade della Sicilia, dove gli incidenti risultano spesso mortali anche a causa del precario stato di molte arterie viarie e della velocità troppo elevata di circolazione degli automezzi.

Il turista australiano si aggiunge ai diversi stranieri che, venuti in Sicilia per una vacanza, vi hanno invece trovato la morte. La notizia del tragico decesso del 25enne ha suscitato cordoglio nella cittadina di Taormina, soprattutto nella comunità australiana presente nella Perla dello Ionio in questo periodo dell’anno.

