Maxi-rissa da gelosia a Canicattì: botte da orbi tra 10 donne e 3 in ospedale

L’amore, si sa, regala emozioni travolgenti e talvolta anche pericolose. Ne sanno qualcosa alcune donne di Canicattì, in provincia di Agrigento, che ieri sera si sono lasciate trascinare in una furibonda rissa nel bel mezzo della via Volturno, come raccontato dalla questura locale.

Tutto è iniziato per “gelosie varie” tra due ragazze del posto. Presto però il regolamento di conti iniziale è degenerato in un maxi-parapiglia generale, con una decina di donne scatenate che si sono azzuffate con unghiate e tirate di capelli, quasi come nelle più feroci scene di Bridget Jones o Sex and The City.

Alla fine, il tempestivo intervento delle Volanti della Questura, accorse numerose per sedare la furibonda lite tra le 10 donne, ha permesso di placare gli animi. Di mezzo però sono rimasti tre feriti, trasportati al pronto soccorso locale, dove per poco la rissa non è ripresa.

Di sicuro, non sarà facile per la questura locale fare chiarezza e assegnare precise responsabilità quando di mezzo ci sono dinamiche di coppia tanto accese.