Panico a bordo del volo Ryanair: passeggero tenta di aprire il portellone dell’aereo

Attimi di terrore su un volo Ryanair diretto da Zara a Londra. Proprio mentre l’aereo si apprestava a decollare dalla pista dell’aeroporto croato, un passeggero si è improvvisamente alzato dal suo posto urlando “Aprite la porta, aprite la porta!” e dirigendosi verso il portellone dell’aereo.

Il personale di bordo e altri passeggeri sono intervenuti in tempo per fermare l’uomo, non senza difficoltà. Ne è scaturito un parapiglia, con grida e scene di panico che alcuni hanno filmato e postato sui social, suscitando scalpore e indignazione. Il decollo è stato ritardato e la polizia è stata allertata. All’arrivo degli agenti, il passeggero folle è stato arrestato e portato via dall’aereo, come mostrano alcuni video shock pubblicati su TikTok.

A bordo è tornata la calma, ma lo shock tra i testimoni è stato grande. Le ragioni del gesto sconsiderato dell’uomo, un 27enne britannico di ritorno da una vacanza in Croazia, non sono ancora note. Secondo indiscrezioni, l’uomo avrebbe litigato con un altro passeggero poco prima di scatenare il caos.

