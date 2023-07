Tragedia nel quartiere Fontanelle di Agrigento. Un uomo ha ucciso la propria moglie per poi togliersi la vita. L’omicidio suicidio sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite avvenuta questa mattina all’interno di un’abitazione della zona.

L atragedia è avvenuta a Fontanelle, un quartiere periferico di Agrigento. Le vittime sono una coppia di coniugi: lei di 45 anni e lui di 47. La donna è stata trovata con la gola tagliata mentre l’uomo, all’interno dell’abitazione di via Alessio Di Giovanni, era invece impiccato.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia, ha iniziato a litigare per motivi che restano da accertare. La discussione è rapidamente degenerata ed è sfociata in un omicidio. L’uomo avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe suicidato.

Sul posto sono intervenuti repentinamente i carabinieri e gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due coniugi. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa al culmine della lite e l’uomo si sarebbe poi tolto la vita per il rimorso. Il suicidio sarebbe avvenuto alcuni istanti dopo.

IN AGGIORNAMENTO

