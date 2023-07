Michael Jordan a Lipari ed è bagno di folla per lui. L’ex stella dei Chicago Bulls Michael Jordan ha fatto una breve visita oggi a Lipari, suscitando grande entusiasmo tra residenti e turisti. Dopo essere stato avvistato qualche giorno fa all’aeroporto di Catania, il campione NBA è stato fotografato mentre passeggiava per le strade dell’isola.

Per pranzo Jordan ha affittato l’intero ristorante “Al Pirata”, impedendo a chiunque di fare foto e chiedere autografi. Non ha però negato un rapido saluto e due parole con un paio di ragazzini con la sua immancabile maglia numero 23.

Alle 15.30, accompagnato dai giovani cestisti del Basket Eolie, Jordan ha percorso la scalinata di San Giuseppe, piazza Marina Corta e il molo, dove è salito su un tender per raggiungere il suo yacht ancorato dietro l’isola.

Magic Johnson, un’altra leggenda NBA, Jordan ha scelto le isole Eolie per una breve vacanza, suscitando grande emozione tra gli abitanti. Anche solo una rapida apparizione in pubblico è sufficiente per attirare una folla di persone desiderose di vedere dal vivo una delle più grandi star della storia del basket.

Jordan, 58 anni, è considerato il più grande cestista di tutti i tempi. Nei suoi 15 anni di carriera coi Chicago Bulls ha vinto sei titoli NBA e cinque premi di MVP delle finali. È famoso in tutto il mondo per il suo stile di gioco spettacolare e le numerose campagne pubblicitarie che lo hanno reso un’icona globale. Anche dopo il ritiro, avvenuto nel 2003, “Air” Jordan continua a essere un modello per generazioni di fan.

La breve tappa a Lipari sarà certamente ricordata a lungo dagli abitanti e dagli appassionati di basket di tutta la Sicilia, fortunati di poter ammirare, anche solo per poco, il loro idolo in carne e ossa.