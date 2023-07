Grave incidente nel Palermitano: muore Matteo Zangara in scontro tra auto-camion

Palermo – Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Matteo Zangara, 55 anni, alla guida della sua Fiat Punto, dopo uno scontro con un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla Statale 286, in provincia di Palermo, nei pressi di Geraci Siculo. Non si conoscono ancora i dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre Zangara, rimasto intrappolato tra le lamiere della sua auto. L’autista del camion, fortunatamente, non ha riportato ferite.

La notizia della tragica scomparsa di Zangara è stata diffusa su Facebook dalla parrocchia di Geraci Siculo, che in un post ha comunicato ai fedeli l’accaduto: “Cari fratelli e sorelle, vi comunico che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 luglio 2023, a causa di un brutto incidente stradale, avvenuto in contrada bifolchi, lungo la strada che porta al bivio di Quacinara, è morto il Sig. Matteo Zangara, marito della Signora Maria Stella Di Gangi e papà di Maria Angela. Era nato a Geraci Siculo il 16 luglio 1968. L’intera Comunità di Geraci e delle Madonie si unisce all’immenso dolore della moglie e della figlia e di tutti i suoi familiari e assicura l’umile ricordo nella preghiera per ognuno”.

Anche l’amministrazione comunale di Geraci ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Zangara, con un post sulla pagina Facebook: “*Il Sindaco, l’Amministrazione e il Consiglio Comunale esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Zangara/Di Gangi per la tragica scomparsa di Matteo, persona dall’animo nobile e sempre disponibile verso gli altri. Il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nella nostra comunità*”.

La Statale 286 è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi e le indagini sulle cause dell’incidente. L’intera comunità di Geraci e delle Madonie è sconvolta dalla perdita di Matteo Zangara e si stringe intorno alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore.