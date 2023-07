Da “non ce n’è Covid” a “non ce n’è D’Urso”: la rivincita di Angela Chianello

Ecco una storia che ci ricorda come, come direbbe il saggio, “come gira la ruota. Oggi a me, domani a te”. Angela Chianello, la casalinga palermitana che ha conquistato gli onori della cronaca per la famosa frase “non ce n’è Covid”, pronunciata in piena pandemia ai microfoni di “Live – Non è la D’Urso”, non ha perso tempo nel commentare la recente separazione tra Barbara D’Urso e Mediaset.

Angela da Mondello, così ribattezzata sui social, aveva avuto un rapporto piuttosto burrascoso con la conduttrice napoletana dopo essere stata invitata nei suoi salotti per chiarire di non essere una negazionista. Da ospite a nemica giurata, Angela ha accusato Barbara di averla sfruttata per fare audience e di averle rovinato otto mesi della sua vita.

Bene, ora sembra che la nostra Angela possa finalmente esultare per il “divorzio” tra D’Urso e Mediaset, che a quanto pare è stato tutt’altro che consensuale. La siciliana ha condiviso la Instagram Story di un amico che chiede a Barbara come si senta a essere “usata, spremuta, fino alla fine e poi improvvisamente sbattuta fuori senza spiegazioni, senza ma e senza se”, proprio come lei aveva fatto con la sua “carissima amica Angela Chianello”.

Dal canto suo, Pier Silvio Berlusconi ha parlato di “evoluzione” e non di “punizione” per la rottura del rapporto con Barbara D’Urso, ringraziandola per il “grandissimo lavoro fatto in questi anni”. Tuttavia, la conduttrice non ha preso bene il benservito dell’azienda, sfogandosi in un’intervista a “La Repubblica” e lamentando il fatto che non le sia stato permesso di salutare il suo pubblico. Insomma, pare che la ruota della fortuna abbia girato in favore di Angela Chianello, che potrebbe cantare vittoria con una rinnovata versione del suo tormentone: “non ce n’è D’Urso”. Ah, le ironie della vita…