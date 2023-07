La showgirl siciliana Rosaria Cannavò è diventata mamma: è nata Atena

La nota showgirl catanese Rosaria Cannavò ha dato alla luce la sua prima figlia. A darne l’annuncio è stato il compagno Francesco Casagrande, fisioterapista romano, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “La tua mamma è stata unica”, ha scritto Casagrande a corredo di una foto scattata in ospedale subito dopo il parto. La piccola, venuta al mondo al Fatebenefratelli di Roma, si chiama Atena.

Cannavò, 39 anni, era già apparsa raggiante sui social nei mesi scorsi, documentando la gravidanza con scatti che la ritraevano con il pancione. La notizia della dolce attesa era stata comunicata ufficialmente a marzo, quando la showgirl aveva condiviso su Instagram una foto in compagnia del compagno. Lo scorso anno, Cannavò era tornata in televisione dopo un periodo di assenza, prendendo parte come concorrente alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Nel corso della sua carriera, iniziata nei primi anni Duemila, Cannavò ha partecipato a diversi show televisivi in qualità di showgirl e ballerina, tra cui Paperissima, Sarabanda e I Raccomandati. In passato è stata al centro del gossip per le relazioni con il calciatore Christian Panucci e Antonio Cassano. Da oltre due anni è felicemente legata a Casagrande, che le ha regalato la gioia di diventare mamma per la prima volta. I neogenitori hanno già pubblicato su Instagram diverse foto della piccola Atena, a poche ore dalla sua nascita.