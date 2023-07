Allarme IT-alert: oggi suoneranno tutti i cellulari in Sicilia

Palermo – Nella giornata di oggi, a partire dalle ore 12, tutti i telefoni cellulari attivi in Sicilia riceveranno un messaggio di allerta attraverso il sistema “IT-alert”, il nuovo strumento nazionale per l’informazione di emergenza alla popolazione. I dispositivi agganciati alle reti degli operatori di telefonia mobile nell’Isola, smartphone, tablet e cellulari, emetteranno per qualche secondo un suono distintivo per segnalare l’arrivo della notifica di prova.

IT-alert consente di inviare brevi messaggi di testo geolocalizzati, in caso di gravi emergenze o eventi di criticità di protezione civile di immediata ed elevata pericolosità per la popolazione. Tutti i cittadini sono invitati a leggere il messaggio di prova per verificare la corretta ricezione e a rispondere al questionario disponibile sul sito www.it-alert.it. Le risposte degli utenti permetteranno di migliorare il funzionamento del sistema.

La sperimentazione di IT-alert è attiva in cinque regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Toscana ed Emilia-Romagna. Ulteriori test verranno effettuati nelle prossime settimane per valutare le criticità e ottimizzare il servizio. Una volta superata questa fase, il sistema sarà attivo su tutto il territorio nazionale ed emetterà allerte in caso di maremoti, frane, esondazioni, attività vulcaniche pericolose, incidenti industriali rilevanti e contaminazioni radiologiche.

“La Sicilia è tra le regioni coinvolte in questa importante iniziativa della Protezione Civile. Invito i siciliani a partecipare attivamente ai test per migliorare il servizio e consentire di informare tempestivamente la popolazione in caso di gravi emergenze”, ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

IT-alert è un servizio gratuito che non richiede l’installazione di alcuna applicazione. Per ricevere gli avvisi di allerta è sufficiente avere un dispositivo mobile con connessione cellulare. Tramite la tecnologia “cell broadcast” i messaggi possono raggiungere tutti i telefoni nelle aree a rischio, anche se non è possibile escludere zone prive di copertura o dispositivi non abilitati. I cittadini sono invitati a verificare se i loro cellulari sono in grado di ricevere il messaggio di prova.

