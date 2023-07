Allarme sui cellulari in Sicilia, tanti siciliani colti di sorpresa

In Sicilia squillano all’unisono i cellulari che emettono uno strano segnale d’allarme. Perchè a tutti i siciliani il cellulare è squillato alle 12 in punto del 5 luglio 2023?

“IT-Alert lug 05, 12:00 PM” recita il messaggio ricevuto sui cellulari di tutti i residenti in Sicilia, oggi, 5 luglio 2023 alle ore 12. “Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”. E poi una traduzione del messaggio anche in lingua inglese “This is a TEST MESSAGE from the Italian public alert system. It will alert you in the event of a major emergency once operational. To get more information go to www.it-alert.it and fill out the questionnaire”.

Allarme dai cellulari dei Siciliani: test per il nuovo sistema di emergenza nazionale

Oggi a mezzogiorno numerosi siciliani hanno ricevuto un messaggio di allarme sui propri telefoni cellulari. In tanti sono stati colti di sorpresa ma spieghiamo subito che si è trattato di un test del nuovo sistema IT-alert, il sistema di allerta pubblico nazionale. L’annuncio del test era stato dato nei giorni scorsi ma sono state tantissime le persone spaventate dall’allarme improvviso, con un suono diverso dalle normali notifiche.

Chi ha ricevuto il messaggio IT-alert non dovrà fare nulla se non leggere il contenuto. L’invito per tutti è di compilare il questionario sul sito www.it-alert.it per segnalare malfunzionamenti e migliorare il servizio. IT-alert è in fase di sperimentazione, partita il 28 giugno e nei prossimi mesi coinvolgerà tutte le regioni italiane. I cittadini sono chiamati a conoscere e testare il nuovo sistema, per verificarne il funzionamento sui diversi dispositivi e sistemi operativi.

Finora sono stati compilati 280.000 questionari dopo i test in Toscana e Sardegna. I dati anonimi sono in analisi ma gli operatori di telefonia hanno già iniziato a verificare alcuni problemi, come mancate ricezioni o suonerie continue. Si studia anche il fenomeno dell’overshooting, ovvero l’arrivo delle notifiche lontano dall’area di emergenza. Superata la fase di test, IT-alert informerà i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti legate a maremoti, dighe, vulcani, incidenti nucleari o industriali e forti piogge. Il sistema integrerà le modalità di informazione già presenti a livello locale e regionale.

