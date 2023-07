Tragedia sul lavoro, travolto da carico di ferro: muore autotrasportatore 59enne

Un autotrasportatore di 59 anni, originario di Acireale, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stasera in un’azienda agricola di Carlentini, nel Siracusano. L’uomo era arrivato nell’impresa a bordo del suo tir carico di ringhiere in ferro. Durante le operazioni di scarico, per cause ancora da chiarire, parte del materiale ferroso gli è caduto addosso, schiacciandolo.

I testimoni hanno immediatamente prestato soccorso all’autotrasportatore, ma le gravi lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo: il suo cuore ha smesso di battere nel giro di pochi minuti. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto non appena lanciato l’allarme: per il 59enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Augusta e gli ispettori dell’Asp di Siracusa. Da chiarire la dinamica esatta della tragedia: dalle prime informazioni sembra che, durante le operazioni di scarico del materiale ferroso dal rimorchio, alcune ringhiere si siano improvvisamente sganciate cadendo sull’autotrasportatore e travolgendolo senza lasciargli scampo.

La salma dell’uomo è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Augusta, a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia per fare piena luce sulle cause del decesso. Si tratta dell’ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia, dove gli incidenti mortali nei luoghi di lavoro sono ancora molto frequenti.

.