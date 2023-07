Tiziano Ferro pronto a incantare Messina: ospite Angelina? La scaletta del concerto

Tiziano Ferro torna a Messina dopo sei anni di assenza e riabbraccia i suoi fan siciliani con un concerto attesissimo allo stadio “Franco Scoglio”. Dopo Vasco rossi a Palermo ora quasi 40mila spettatori per l’unica tappa nell’Isola del tour del cantautore di Latina che ha sfiorato il sold-out. Ad aprire la serata la giovane Angelina, vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Il cantautore è già atterrato in Sicilia. La foto lo mostra all’aeroporto di Catania accerchiato dai fan.

Il ritorno di Tiziano Ferro a Messina. Dopo il concerto del 2020 bloccato dal Covid, uno dei big della canzone italiana torna a esibirsi per la seconda volta allo stadio “Franco Scoglio” di San Filippo. Reduce dalle tre date a San Siro, all’Olimpico e al “Maradona” di Napoli, in ogni tappa c’è una partecipazione speciale: a Roma Jovanotti, a Milano Max Pezzali e Tananai, a Napoli Massimo Ranieri. A Messina la giovane Angelina Mango, figlia dei cantanti Pino Mango e Laura Valente, reduce dalla vittoria ad “Amici”. Per lei la prova del debutto davanti ad una platea così gremita.

Trentatré i brani in scaletta, da “Xdono” a “Accetto Miracoli”, passando per “Sere nere” e “Ti scatterò una foto”. Un mix di successi storici e pezzi dell’ultimo album “Il mondo è nostro” per due ore e mezza di musica. “Ho un sacro rispetto per il palco che mi ospita. Gratitudine immensa per questi 18 stadi in arrivo e per chi ci sarà. Vi racconterò la mia storia, che è diventata anche la vostra. Io sono pronto” ha scritto Ferro su Facebook.

Si parte con “Accetto miracoli” per poi continuare con “Il mondo è nostro”, “Imbranato” e “Destinazione paradiso”. Non mancheranno i bis con “Rosso Relativo”, “Lo stadio” e “Il sole esiste per tutti”. Una serata di emozioni per i fan di Ferro che a Messina torna dopo il successo dell’ultimo concerto del 2016.

La scaletta del concerto di Tiziano Ferro a Messina

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

BIS

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti