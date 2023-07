Terrore in spiaggia, ragazzo fa il bagno a Balestrate e scompare poi il miracolo (VIDEO)

Momenti di panico sulla spiaggia di Balestrate, in provincia di Palermo, dove un giovane è stato risucchiato dalla forza del mare agitato dal maestrale, rischiando di annegare tra le onde alte. Il ragazzo, incurante delle condizioni meteo avverse, ha deciso comunque di fare un bagno allontanandosi pericolosamente dalla riva. In un attimo le onde lo hanno trascinato lontano dalla spiaggia, non riusciva più a tornare indietro.

“Era andato a finire dall’altro lato, aveva anche il materassino ma non serviva a nulla contro la furia del mare”, racconta una testimone, che ha assistito impotente alla scena. Attimi di autentico terrore tra i bagnanti che hanno temuto il peggio. Fortunatamente i bagnini della spiaggia sono riusciti ad intervenire tempestivamente, lanciandosi tra le onde e raggiungendo il malcapitato per trarlo in salvo.

Un finale miracoloso per una giornata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Il giovane sta bene, anche se sotto shock per la brutta avventura. La spiaggia è esplosa in un lunghissimo applauso per i bagnini che hanno evitato il peggio, salvando una vita umana con il loro coraggioso intervento. La vicenda si è conclusa con un sospiro di sollievo e la felicità per un lieto fine inaspettato. Il video di Balestratesi.it concesso a Direttasicilia.it.