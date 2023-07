Palermo incoronata regina dello street food: 20 indirizzi nella Guida Gambero Rosso 2024

Palermo si conferma la capitale indiscussa dello street food italiano. Nella Guida Street Food 2024 del Gambero Rosso, la città siciliana primeggia con ben 20 locali citati, più di qualsiasi altra città della Penisola. Da Mondello al centro storico, passando dalla Kalsa e dalla Bandita, lo street food palermitano la fa da padrone in ogni angolo della città. Le celebri panelle e crocchè, insieme al pane con la milza, sono ormai note in tutto il mondo, ma Palermo offre tantissime altre specialità da gustare per strada.

I 20 indirizzi segnalati dal Gambero Rosso

Fra gli indirizzi segnalati nella guida, spiccano le storiche Antica Focacceria San Francesco, Franco U’ Vastiddaru e Nino U’ Ballerino, che deliziano i palermitani e i turisti dal XIX secolo. Ma accanto alle istituzioni, fioriscono anche nuove realtà come Ke Palle, con le sue polpette gourmet, e Le Savocherie, regno dell’uovo cotto. Immancabili poi le arancine, con gli intramontabili al forno di Friggitoria Chiluzzo alla Kalsa e le fritte di I Cuochini. E ancora, le focacce piene al Testagrossa, la rosticceria d’asporto di Roxy Ristofriggitoria a Mondello e i panini con milza e vaiasata de Pani ca’ meusa Porta Carbone.

Insomma, il cibo di strada palermitano è una gioia per gli occhi e il palato, e vale da solo un viaggio nel capoluogo siciliano. La Guida del Gambero Rosso fa venire l’acquolina in bocca e invoglia a partire alla scoperta dei sapori autentici delle viuzze e dei vicoli del centro storico.

Palermo, regina della informalità anche a tavola, vanta una tradizione gastronomica di strada senza pari, e finalmente ottiene il trono che le spetta di diritto nell’olimpo dello street food italiano. A noi non resta che fare le valigie e partire alla volta della Capitale dello Stretto, per un viaggio indimenticabile tra i profumi e i gusti della sua cultura popolare.

Qual è il migliore street food da mangiare a Palermo:

Palermo è una città famosa per il suo ricco patrimonio culturale, la sua storia e le sue bellezze architettoniche. Ma Palermo è anche sinonimo di buon cibo, in particolare di delizioso street food. Se vi trovate a Palermo, ecco alcuni dei migliori street food che dovete assolutamente provare:

Panelle: le panelle sono delle frittelline di farina di ceci, salate e croccanti. Sono uno dei cibi di strada più tipici di Palermo e della cucina siciliana in generale. Potete mangiarle in un panino o da sole come antipasto.

le panelle sono delle frittelline di farina di ceci, salate e croccanti. Sono uno dei cibi di strada più tipici di Palermo e della cucina siciliana in generale. Potete mangiarle in un panino o da sole come antipasto. Arancine: le arancine sono delle crocchette di riso ripiene di ragù, piselli, formaggio o prosciutto. Sono fritte e hanno una forma rotonda come un’arancia, da cui prendono il nome. Le arancine sono una vera prelibatezza e li troverete in tutte le friggitorie e rosticcerie di Palermo.

le arancine sono delle crocchette di riso ripiene di ragù, piselli, formaggio o prosciutto. Sono fritte e hanno una forma rotonda come un’arancia, da cui prendono il nome. Le arancine sono una vera prelibatezza e li troverete in tutte le friggitorie e rosticcerie di Palermo. Stigghiola : la stigghiola è un tipico spiedino di budella di pecora, aromatizzato con finocchietto selvatico. È un piatto molto saporito, da provare se non si ha paura di cibi dal sapore deciso. Lo stigghiolo è spesso servito in un panino con peperoncino.

: la stigghiola è un tipico spiedino di budella di pecora, aromatizzato con finocchietto selvatico. È un piatto molto saporito, da provare se non si ha paura di cibi dal sapore deciso. Lo stigghiolo è spesso servito in un panino con peperoncino. Caponata: la caponata è un contorno di verdure, tipicamente melanzane, sedano, cipolla, olive e capperi, stufati in una salsa agrodolce. Si tratta di un piatto antichissimo, molto saporito e fresco, perfetto per accompagnare secondi di carne o pesce oppure come antipasto. La caponata è uno dei simboli della cucina palermitana.

Insomma, le bontà da assaggiare sono moltissime. Per chi vuole scoprire i sapori autentici di Palermo, un tour degli street food locali è d’obbligo! Buon appetito!