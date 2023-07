L’incidente, il coma e le preghiere: Domenico non ce l’ha fatta

Domenico Pirrone, il ragazzo di 27 anni coinvolto in un incidente stradale lo scorso 27 giugno a San Filippo del Mela, è morto ieri sera al Policlinico di Messina dopo sette giorni di agonia.

Originario di Pace del Mela, il giovane era in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo nella frazione Olivarella, lungo corso Garibaldi. Nell’incidente, avvenuto intorno alle 13, non sono stati coinvolti altri veicoli.

Nonostante indossasse regolarmente il casco, Domenico Pirrone ha riportato fratture multiple. Trasportato subito in ospedale, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

Ieri sera, poco dopo le 20.30, il suo cuore ha cessato di battere. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita. La notizia della morte di Domenico Pirrone ha suscitato sgomento e cordoglio in tutta la comunità di Pace del Mela e San Filippo del Mela.

Il drammatico incidente era avvenuto mentre il giovane stava percorrendo corso Garibaldi a Olivarella. Per motivi da accertare, Domenico ha perso il controllo del suo scooter e ha battuto violentemente la testa al suolo, riportando così gravi traumi cranici che lo hanno condotto fino alla morte encefalica. Una tragica fatalità che ha portato via un ragazzo di appena 27 anni, gettando nello sconforto la sua famiglia e tutti coloro che lo conoscevano.

Nessun altro mezzo era stato coinvolto nell’incidente, che ha avuto per conseguenza il solo investimento dello scooter guidato dalla vittima. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, mentre la comunità piange il giovane Domenico Pirrone, la seconda vittima di un incidente stradale in pochi giorni nella zona di San Filippo del Mela.

