Meteo Sicilia: arriva la fiammata più lunga dell’estate con 40 gradi

Meteo Sicilia, arriva l’anticiclone africano che porterà sull’isola, come del resto, anche su tutta l’Italia, temperature che potranno arrivate a toccare i 40 gradi in Sicilia.

L’isola si prepara a vivere un’intensa ondata di calore. Lo confermano gli esperti meteo che annunciano l’arrivo dell’azione dell’anticiclone africano di origine subtropicale. Secondo le previsioni dei meteorologi, infatti, da questo weekend l’anticiclone africano si rafforzerà sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, determinando condizioni di stabilità atmosferica e un significativo aumento delle temperature.

“Ci attendono giornate ampiamente soleggiate e molto calde – spiegano gli esperti di 3Bmeteo -. Le temperature subiranno un incremento già da giovedì, ma il caldo intenso è atteso per il weekend, con punte di 32-34°C a Palermo, 32-33°C a Messina e Catania e 37-38°C nell’Agrigentino, Nisseno e Piana di Catania. Lunedì l’anticiclone africano porterà valori anche superiori ai 35°C e picchi di 40°C”.

Prepariamoci dunque alla fiammata più lunga dell’estate. La fiammata africana colpirà in particolare le aree interne e le zone tirreniche dell’Isola. Qualche grado in meno è atteso sulle coste, mitigato dalle brezze marine. Il caldo non risparmierà neppure le ore notturne, compli afa e temperature minime elevate.

La tendenza mostra un’ulteriore intensificazione dell’ondata di calore nei primi giorni della prossima settimana. Se confermato, l’anticiclone subtropicale avvolgerà tutta l’Italia e in Sicilia si toccheranno diffusamente i 36°C, con picchi di 40°C. Solo le Alpi potrebbero essere lambite da infiltrazioni atlantiche, con possibili temporali.

Per tutta la durata dell’ondata di calore si raccomanda di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, bere molta acqua e proteggersi dai raggi solari. Particolare attenzione alla fascia più debole della popolazione, bambini e anziani, che risentono maggiormente delle temperature estreme.