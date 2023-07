Bimbo muore annegato in una piscina

Due tragedie hanno colpito l’Italia. Nel Modenese, un bambino di due anni è morto annegato in una piscina montata da pochi giorni di fronte a casa sua. La tragedia si è verificata lunedì sera intorno alle 21.50 nella frazione di Sant’Antonio di Mercadello, nel comune di Novi di Modena.

Secondo le prime ricostruzioni che si hanno in merito all’accaduto, il bambino sarebbe finito accidentalmente in acqua, probabilmente entrando autonomamente nella piscina, ed il primo ad accorgersi di quanto era appena successo sarebbe stato il padre. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 con l’elisoccorso. I sanitari hanno tentato di rianimare il bambino.

Successivamente il piccolo è stato portato al Policlinico di Modena, dove è stato constato il decesso. Sul posto i carabinieri che ora sono al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche di quanto accaduto.

Nel frattempo, in Sicilia, la piccola Greta di 4 anni è stata dichiarata in stato di morte cerebrale dai medici del Trauma Center di Palermo 👉 LEGGI QUI LA NOTIZIA. La bimba era precipitata dal balcone della sua abitazione di via Castelvetrano a Mazara del Vallo la scorsa domenica sera. Dopo la caduta, il suo cuore si era fermato ed era stato riportato in vita grazie all’intervento dei sanitari 118 intervenuti immediatamente sul posto. La bimba è stata ricoverata all’ospedale Abele Ajello di Mazara, dove è stata sottoposta a un intervento d’urgenza alla milza. Successivamente è stata trasferita al Villa Sofia di Palermo, dove ieri sera la sua situazione si è aggravata. Stamane, i medici hanno dichiarato la sua morte cerebrale.

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

