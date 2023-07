Valeria Marini si innamora della Sicilia: un’ode all’Isola e alla sua “bellezza infinita”

La Sicilia conquista il cuore della showgirl Valeria Marini che su Instagram scrive: “Meraviglia d’Italia, incontro di cultura e bellezza infinita”, dichiarando il proprio amore per la terra di Sicilia.

La celebre showgirl Valeria Marini non ha resistito al fascino della Sicilia e ha scelto l’isola come meta per le sue vacanze estive. Attraverso il suo profilo Instagram, la soubrette ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in un famoso albergo siciliano, accompagnati dalla didascalia: “Meraviglie d’Italia, Sicilia: energia stellare, incontro di cultura, mare e bellezza infinita“.

La vacanza estiva della celebre showgirl nella magica Sicilia

Per la Marini, il viaggio in Sicilia non è stato solo mare e relax. Al Taormina Film Fest, infatti, è stato presentato “Billie’s Magic World”, film con i fratelli Alex e William Baldwin, diretto da Francesco Cinquemani, che vede l’artista nel cast.

Valeria Marini ha anche fatto tappa nella provincia di Palermo, al Domina Zagarella di Santa Flavia, dove ha posato per foto con gli ospiti della struttura. Attraverso i social ha poi condiviso alcuni scatti in costume che la ritraggono in piscina e al mare.

Successivamente, sempre tramite Instagram, la showgirl ha mostrato ai follower alcune immagini in anteprima del film “Billie’s Magic World“, realizzato in tecnica mista. Il film porta di nuovo sul grande schermo il personaggio di Johnny Puff, pulcinella marino già protagonista della serie animata Puffins. Nella pellicola la Marini vestirà i panni di una strega buona, compagna di Lord Domino. Alla domanda se si senta più una strega o una fatina, l’attrice ha risposto di sentirsi assolutamente una fata, in grado di distribuire a tutti “baci stellari”.