Indovina terno secco e vince 300.000 euro: la fortuna sorride in Sicilia

Un agrigentino che ha giocato al Lotto si è aggiudicato ben 315 mila euro, con un terno sulla ruota di Genova.

Con la combinazione 12-38-60 ha centrato un terno secco e la sua vita è probabilmente cambiata con la vincita che supera i 300 mila euro. La Sicilia continua con il suo periodo fortunato visto che quasi ad ogni estrazione viene fuori un fortunato che porta a casa somme considerevoli.

Non è solo l’agrigentino a gioire della fortuna, poiché l’ultimo concorso del Lotto ha elargito premi per oltre 10 milioni di euro in tutta Italia. Questo 2023 si sta rivelando particolarmente fortunato per i giocatori del Lotto, con un totale di premi assegnati che supera i 575 milioni di euro

La vincita ad Agrigento con un terno si somma a quella di Marineo. Il fortunati vincitore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna con la combinazione 55-77-80-88 sulla ruota “nazionale”. La “dea bendata” ha baciato Marineo la scorsa settimana dove un fortunato giocatore ha vinto 513 mila euro grazie all’estrazione del lotto di martedì 27 giugno. Nel piccolo comune del Palermitano è partita la caccia al vincitore che adesso dovrà avviare le pratiche per incassare la somma.