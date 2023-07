Swatch Mania a Palermo: folla in delirio per l’orologio della “Luna della fragola”

Torna la “Swatch mania” nel capoluogo siciliano. Decine di palermitani si sono radunati questa mattina in via Ruggero Settimo in attesa dell’apertura del negozio Swatch con l’obiettivo di accaparrarsi uno dei nuovi orologi “Moonswatch” dedicati alla “luna della fragola”. L’espressione, d’ impatto poetico, fa riferimento al nome con cui le tribù native americane indicavano la luna piena di giugno, periodo di raccolta delle fragole.

La grande attesa per l’apertura del negozio Swatch a Palermo

Il nuovo orologio, lanciato nel 2023, presenta alcune caratteristiche peculiari come la lancetta dei secondi in oro 18 carati decorata con disegni di fragole, un chiaro richiamo al plenilunio di giugno. Sul retro è impresso un riferimento alle missioni lunari della NASA, tornate di recente in auge con i piani “Beyond” dell’agenzia spaziale americana.

Al di là dei riferimenti astronomici, sono molti gli appassionati in coda per accaparrarsi uno degli orologi in vendita. C’è chi lo comprerà per sé e chi spera di fare affari rivendendolo online. Scene già viste negli anni ’90 con il precedente boom Swatch e più di recente lo scorso anno, quando per un modello in edizione limitata gli appassionati avevano fatto la fila tutta la notte.

La “Swatch mania” continua a imperversare a Palermo

La “Swatch mania” sembra essere senza fine e il capoluogo siciliano non è da meno. Per gli amanti del brand svizzero e delle sue trovate di marketing, la “luna della fragola” brillerà ancora a lungo.