Il siciliano Francesco La Rocca salpa con l’Amerigo Vespucci per il giro del mondo

Tra i fortunati allievi dell’Accademia Navale di Livorno che hanno l’onore di completare il primo anno di studi a bordo della magnifica nave scuola Amerigo Vespucci, c’è un giovane siciliano: l’aspirante guardiamarina Francesco La Rocca, originario di Sciacca.

La Rocca si è diplomato con la lode presso l’IISS “Don Michele Arena” di Sciacca, specializzandosi in Conduzione del Mezzo Navale. Dopo aver brillantemente superato le severe selezioni, è riuscito a realizzare il suo sogno: salire sulla nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci.

Per venti mesi, La Rocca e gli altri allievi vivranno un’esperienza straordinaria a bordo della Vespucci, attraversando tre oceani, cinque continenti e 31 porti diversi in 28 nazioni. Un viaggio indimenticabile che insegnerà loro moltissimo sulla vita in mare e sulla conduzione di un veliero.

Sotto la guida degli ufficiali e dei 264 membri dell’equipaggio, gli allievi dovranno affrontare una dura crociera di addestramento. Ma il sacrificio sarà ripagato dal privilegio di solcare i mari sull’Ammiraglia della Marina Militare, portando il Tricolore nel mondo come ambasciatori dell’Italia.

Francesco La Rocca può essere orgoglioso di se stesso e della sua terra, la Sicilia, che ha il grande onore di essere rappresentata sulla nave più bella e famosa al mondo. A lui e agli altri allievi, i migliori auguri per una crociera indimenticabile e per una brillante carriera in Marina! Buon vento all’Amerigo Vespucci e al suo equipaggio!