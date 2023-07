Tragedia sul lavoro, 18enne cade da 5 metri

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Gela, in via Pergusa, dove un ragazzo di 18 anni è precipitato per 5 metri mentre effettuava dei lavori di riparazione sul tetto di un palazzo. Il giovane è caduto attraverso un lucernario, finendo nel vano scale sottostante. Nella violenta caduta ha battuto la testa, perdendo conoscenza e riportando un grave trauma cranico.

Soccorso immediatamente dal 118, il diciottenne è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Vista la gravità delle ferite, i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta, dove il giovane lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.