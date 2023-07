Stop a costumi e torsi nudi per le strade di San Vito Lo Capo: la multa è salata

Stop a costumi e torsi nudi per le strade di San Vito Lo Capo. Lo ha deciso il sindaco Francesco La Sala con un’ordinanza volta a “garantire il pubblico decoro” in vista dell’estate e del prevedibile aumento di turisti nella cittadina trapanese.

A partire dal 1 luglio non sarà più possibile circolare per strada in costume da bagno o a torso nudo, ad eccezione delle spiagge. Il divieto varrà anche per i locali pubblici del centro storico, musei, chiese, cimitero ed esercizi commerciali. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 25 a 150 euro.

L’ordinanza, che resterà in vigore fino al 2 novembre, arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini che lamentavano la mancanza di decoro in alcune zone di San Vito Lo Capo. “Abbiamo emesso questa ordinanza – ha dichiarato il sindaco La Sala – per garantire il decoro e la decenza durante i mesi estivi, quando la cittadina è frequentata da moltissimi turisti italiani e stranieri. Non è possibile circolare in costume da bagno al di fuori delle spiagge, nei luoghi pubblici come negozi, chiese e cimiteri. Vogliamo tutelare il pubblico decoro e la decenza dei luoghi”.

Dopo le ordinanze analoghe del Comune delle Egadi, anche San Vito Lo Capo si adegua dunque alla tendenza di vietare l’abbigliamento da spiaggia fuori dalle zone prettamente balneari, per motivi di decoro e di igiene. Una decisione che farà certamente discutere, ma che punta a rendere più accogliente e decorosa la cittadina in vista delle alte presenze turistiche delle prossime settimane.