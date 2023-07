Il tuffo in mare e il malore: muore 54enne

Un uomo di 54 anni, di origine romena ma residente a Floridia, è morto ieri pomeriggio dopo essere entrato in mare per un bagno a Marina di Priolo, nel Siracusano. Secondo le prime testimonianze, l’uomo avrebbe accusato un malore poco dopo essersi tuffato in acqua, che gli avrebbe impedito di restare a galla. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il 54enne non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi, il suo cuore aveva già cessato di battere.

Sulla tragedia, avvenuta ieri nel pomeriggio, stanno indagando i Carabinieri, che dovranno accertare le cause del decesso. L’uomo, residente a Floridia, aveva deciso di fare un bagno per rinfrescarsi nelle calde acque di Marina di Priolo ma subito dopo si sarebbe sentito male, non riuscendo più a restare a galla. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori, ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.

Si tratta dell’ennesima tragedia registrata quest’estate lungo le coste della Sicilia. Solo pochi giorni fa, il corpo senza vita di un uomo era stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco al largo della spiaggia del lido Bellatrix, nella zona della scogliera di Catania. Anche in quel caso, come per il 54enne di Floridia, non è stato possibile fare nulla per salvare la vita al bagnante.

Le alte temperature che interessano la Sicilia in questi giorni spingono molte persone a cercare refrigerio in mare, ma il caldo può provocare malori improvvisi, anche in persone giovani e in buona salute. Le forze dell’ordine invitano alla massima prudenza, soprattutto per chi soffre di patologie cardiovascolari, e a non fare il bagno in mare se non sotto la sorveglianza di un bagnino, che è in grado di prestare i primi soccorsi in caso di emergenza.