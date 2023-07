Dalla Sicilia più voli per Pantelleria e Lampedusa, paradisi terrestri più vicini

Nuove rotte estive e frequenze potenziate per le isole minori Pantelleria e Lampedusa.

La compagnia aerea Dat VolidiSicilia, attiva dal 2016, potenzia i collegamenti tra Catania, Palermo e Trapani e le isole di Pantelleria e Lampedusa. Grazie al bando di gara assegnato ad aprile, sono state ampliate le rotte almeno fino al 31 ottobre 2025. In estate ci saranno fino a 26 voli al giorno, operati con Atr 72, per raggiungere le due isole.

Quattro voli settimanali tra Pantelleria e Catania

Il collegamento tra Pantelleria e Catania passa da due a quattro frequenze alla settimana, con voli giovedì, venerdì, sabato e domenica. I viaggiatori avranno più scelta e un servizio più efficiente.

Tre voli al giorno tra Catania e Lampedusa in estate

Nei fine settimana estivi di picco ci saranno tre voli giornalieri di andata e ritorno tra Catania e Lampedusa: al mattino, a metà giornata e la sera. I passeggeri potranno organizzare gli spostamenti con maggiore libertà.

Tariffe competitive per le rotte verso le isole

Dat VolidiSicilia propone tariffe molto accessibili per Pantelleria e Lampedusa: da 45 euro per Trapani-Pantelleria e da 67 euro per Palermo-Lampedusa, tasse e bagaglio inclusi. Più facile raggiungere le isole minori

Grazie all’impegno di Dat VolidiSicilia e al nuovo bando di gara, i collegamenti da e per Lampedusa e Pantelleria saranno più agili, favorendo la continuità territoriale e il turismo. Le due isole, paradisi terrestri della Sicilia, saranno più vicine e facili da raggiungere.

La compagnia aerea, attiva da sei anni, potenzia le rotte tra le isole di Lampedusa e Pantelleria e i maggiori aeroporti di Catania, Palermo e Trapani. Con il rinnovo del bando delle rotte fino al 2025 e più voli estivi, i viaggi verso le affascinanti isole saranno più frequenti e accessibili. Una boccata d’ossigeno per il turismo e la mobilità di siciliani e visitatori.