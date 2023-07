Mistero sull’autostrada Palermo-Mazara: giovane muore dopo essersi lanciato contro un’auto

Palermo – Un giallo avvolge la morte di un ragazzo, avvenuta la scorsa notte, sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Attorno alle 4 del mattino, un automobilista ha chiamato la polizia per segnalare di aver investito un pedone nella zona del raccordo in direzione di Palermo. Nonostante l’impatto violento, inizialmente non c’era traccia della vittima.

Dopo ricerche, a diverse centinaia di metri dal luogo dell’incidente è stato trovato il corpo senza vita di un giovane. L’impatto lo aveva fatto sbalzare lontano. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso.

Gli automobilisti hanno riferito agli inquirenti che il ragazzo, invece di evitare l’impatto, si sarebbe lanciato contro la loro auto mentre percorreva a piedi l’autostrada in direzione di Palermo.

Sono in corso indagini per identificare la vittima, priva di documenti.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di una discoteca poco distante per verificare se il giovane fosse uscito da uno dei locali della zona.

Il corpo è stato trasportato in obitorio. Sarà la Procura a decidere se disporre l’autopsia. Bisognerà chiarire le condizioni del ragazzo e se, prima di imboccare l’autostrada, avesse assunto alcol o droghe.

Un mistero che si infittisce, quello dell’ennesima tragedia sull’asfalto in Sicilia. Le indagini sono appena iniziate ma tutti gli elementi di questa triste vicenda sembrano delineare un gesto volontario. Resta da capire il perché di un simile gesto e dare un nome a questa giovane vittima.