Tutti vogliono venire in Sicilia: boom di arrivi a Palermo

Palermo – La Sicilia continua a conquistare il cuore dei turisti e l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo ne è la testimonianza tangibile. A giugno, l’aeroporto ha registrato un incremento a doppia cifra dei passeggeri in transito, con oltre 816.000 viaggiatori, segnando un aumento del 12,5% rispetto al 2022 e del 17% rispetto al 2019.

Il numero di passeggeri per volo è anch’esso in crescita: la media si attesta a 147, rispetto ai 146 del 2022 e ai 139 del 2019. Anche il numero di voli ha registrato un incremento significativo, con 5.537 voli a giugno, in aumento dell’11,10% rispetto al 2022 e del 10,16% rispetto al 2019.

Il primo semestre del 2023 si chiude con oltre 3,6 milioni di passeggeri, in aumento del 13,2% rispetto ai primi sei mesi del 2022 e del 13% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il traffico internazionale, che rappresenta il 32% del totale dei passeggeri, è anch’esso in crescita.

Le proiezioni per il mese di luglio indicano un ulteriore aumento del traffico, con circa 900.000 passeggeri previsti. Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto palermitano, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e ha sottolineato l’attenzione posta al flusso di passeggeri e ai lavori in corso per migliorare la struttura.

Nei prossimi giorni, l’aeroporto vedrà l’apertura di nuove zone commerciali e spazi dedicati ai passeggeri, in modo da rendere il transito sempre più piacevole e confortevole. E oggi è anche il giorno del volo inaugurale della easyJet per Porto, in Portogallo, che avrà una frequenza settimanale (sabato) e coprirà i mesi di luglio e agosto.

Questi dati confermano l’attrattiva della Sicilia e di Palermo come meta turistica e mettono in evidenza l’importanza di investire nell’infrastruttura aeroportuale per garantire un’accoglienza adeguata ai numerosi visitatori che scelgono di esplorare le bellezze dell’isola.