Tornano le Frecce Tricolori in Sicilia tra spettacoli e sorvoli su tre isole

Le Frecce Tricolori tornano a volare sulla Sicilia in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare. Lo annuncia con soddisfazione il Presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, originario della regione.

Il calendario ufficiale prevede un air show a Scicli, in provincia di Ragusa, il 23 luglio, con esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale e villaggio aeronautico per due giorni. Seguiranno tre sorvoli in altrettante isole siciliane: Pantelleria e Palermo il 24 luglio e Lampedusa il 26 luglio.

“Sono molto grato all’Aeronautica Militare per il ritorno delle Frecce Tricolori in Sicilia in questo anno così importante”, ha detto Minardo. “Oltre allo spettacolo a Scicli, le Frecce tricolori sorvoleranno anche Pantelleria, Lampedusa e Palermo. Un segnale importante per gli abitanti di queste isole spesso in prima linea anche per l’emergenza immigrazione. Le Frecce Tricolori sono al servizio dell’unità nazionale”.

L’air show di Scicli, ha spiegato Minardo, “sarà accompagnato anche da un villaggio aeronautico con velivoli, simulatori, proiezioni ed esibizioni per far conoscere l’Aeronautica Militare nell’anno del suo centenario”. Un’occasione da non perdere per ammirare la maestria dei piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale e festeggiare un compleanno speciale.