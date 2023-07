Balene in festa nel mare siciliano, “Mamma mia che spettacolo” (VIDEO)

Spettacolare avvistamento stamattina nelle acque della Sicilia orientale. Un branco di balene è stato filmato a largo delle coste catanesi da un diportista, Giuseppe Bottaro, che si trovava in barca per una tranquilla uscita mattutina.

Bottaro ha dichiarato di aver contato una decina di esemplari che nuotavano e saltavano fuori dall’acqua a poca distanza dalla sua imbarcazione. “Mamma mia che spettacolo”, ha commentato estasiato l’uomo mentre riprendeva la scena. Le immagini mostrano alcune balene emergere in superficie per poi tuffarsi di nuovo in mare in un tripudio di schizzi e codate.

Non è chiaro di che specie di balene si tratti, anche se l’avvistamento così vicino alla costa fa pensare a balenottere minori o comuni, spesso presenti nei mari siciliani durante le migrazioni stagionali. È stata un’emozione incredibile per chi ha girato il video che non si sarebbe mai aspettato di vedere questi giganti così da vicino.

Bottaro, che ha voluto condividere sul web il video del suo incontro ravvicinato con questi affascinanti mammiferi marini. Uno spettacolo della natura che lascia a bocca aperta e ricorda come i nostri mari nascondano ancora creature magnifiche e misteriose.