Allarme Protezione civile Sicilia, il 5 luglio squilleranno tutti i cellulari dei siciliani

Attenzione, il 5 luglio i vostri telefoni squilleranno all’unisono. Non fatevi prendere dal panico, è solo un test, ma drizzate le orecchie. La Protezione Civile siciliana, infatti, testerà quel giorno il nuovo sistema di allerta IT-alert, che permetterà di avvisare i cittadini in caso di emergenze gravi o calamità naturali.

Alle 12 in punto del 5 luglio, tutti i telefoni cellulari accesi in Sicilia suoneranno simultaneamente, emettendo un segnale acustico diverso dalle normali suonerie. Non è pubblicità o uno scherzo, ma la prova del nuovo strumento di allarme nazionale della Protezione Civile, in fase di sperimentazione in cinque regioni, tra cui la Sicilia.

L’allerta non sostituirà ma integrerà i sistemi di comunicazione già in uso. Permetterà di avvisare i cittadini in caso di emergenze come maremoti, frane di dighe, eruzioni vulcaniche, incidenti industriali o nucleari e forti piogge. Chi riceverà l’alert il 5 luglio non deve preoccuparsi, ma solo leggere il messaggio. La Protezione Civile invita poi tutti a compilare un questionario su www.it-alert.it per migliorare il sistema.

Ecco cosa ci sarà scritto a grandi linee: “Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario. This is a TEST MESSAGE from the Italian public alert system. It will alert you in the event of a major emergency once operational. To get more information go to www.it-alert.it and fill out the questionnaire”.

Secondo il capo della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina, IT-alert «può rivelarsi vitale quando è impossibile avvisare rapidamente i cittadini, come per l’allerta tsunami di febbraio scorso alle 3 di notte. Ora IT-alert entrerà nelle case di chi è nella zona di allarme».

Cocina sta incontrando sindaci e autorità sanitarie per informare la popolazione sul test del 5 luglio, in particolare anziani e persone in case di riposo, che potrebbero spaventarsi. IT-alert è gratuito e anonimo, e usa la tecnologia cell-broadcast per inviare messaggi in aree specifiche. I test serviranno a migliorare il sistema ed evitare criticità. Insomma, il 5 luglio al suono dei telefoni non fatevi prendere dal panico, è solo la Protezione Civile che proverà il nuovo strumento di allarme. Un test importante per garantire la sicurezza dei cittadini in caso di emergenza.