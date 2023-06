Una favola per Valerio Scanu, sposa il suo principe azzurro siciliano Luigi

A volte nella vita accadono cose così belle da sembrare fiabe. È il caso della storia d’amore tra Valerio Scanu e il siciliano Luigi Calcara, che dopo tre anni di relazione si apprestano a celebrare il loro matrimonio da favola. Era il 2020 quando l’ingegnere elettronico siciliano, oggi 32enne, ha commentato per caso una foto su Instagram del celebre cantante sardo. Quello stesso giorno, i due si sono incontrati di persona e tra loro è scoppiato un amore travolgente, come nei film più romantici.

Da allora Valerio e Luigi sono inseparabili. Lo scorso novembre è arrivata la proposta di nozze, tanto tradizionale quanto romantica, e il prossimo 7 settembre i due innamorati si diranno finalmente “sì” con una cerimonia civile nella Città Eterna. La data non è casuale: quel giorno ricorre il compleanno del padre di Scanu, scomparso nel 2020 per Covid. I fratelli degli sposi faranno da testimoni, insieme alle loro migliori amiche.

Tutto pronto per il matrimonio tra il cantante e l’ingegnere siciliano

Per il loro giorno più bello, gli sposini hanno pensato a ogni dettaglio con amore. Le 220 partecipazioni sono state realizzate a mano da Luigi, poi stampate e sigillate con la ceralacca. Le bomboniere “ritorneranno al mare”, da cui proviene il loro amore. Alla cerimonia non mancheranno gli amici più cari e gli immancabili chihuahua di Scanu, Patty, Bisonte e Cassandra. Gli abiti degli sposi saranno “diversamente sobri” e l’allestimento richiamerà il bianco e l’azzurro. A celebrare le nozze sarà un’amica della coppia, ancora ignara della bella sorpresa che le riservano.

“Presto per pensare ai figli”

Per la luna di miele Valerio e Luigi sognano un viaggio al caldo, per vivere la loro fiaba d’amore sotto il sole. Quanto ai figli, presto per pensarci: “Per adesso ci vogliamo prendere cura l’uno dell’altro”, hanno detto. Il loro sogno d’amore sta per realizzarsi e promette di essere indimenticabile.