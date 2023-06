In Sicilia c’è un posto dove fare il bagno tra i giganti del mare che danzano: ecco dove

Il bagno dei sogni con i giganti del mare: l’esperienza magica di Filicudi Wildlife Conservation. Un’esperienza unica, magica e indimenticabile: Filicudi Wildlife Conservation ha regalato ai suoi giovani volontari l’emozione di un bagno eccezionale in compagnia dei tonni, i giganti del Mediterraneo che in questi giorni transitano nelle acque dell’arcipelago eoliano per la fase riproduttiva.

“La felicità sui volti dei nostri giovani volontari nel fare il bagno con questi maestosi pesci che passano una volta all’anno a largo delle isole Eolie e che si possono osservare solo per pochissimi giorni durante la fase riproduttiva”, scrive l’associazione. Un’esperienza così straordinaria da cambiare il rapporto con il consumo di pesce: “Oggi tanta soddisfazione nel sentirci dire che dopo questo magico incontro sarà difficile mangiare il tonno!”.

Filicudi Wildlife Conservation, associazione no profit per lo studio e la conservazione delle risorse marine dell’arcipelago eoliano, ha regalato ai suoi volontari un ricordo indelebile, la magia di nuotare accanto ai tonni in un territorio di incomparabile bellezza. Con passione e dedizione, l’associazione monitora la fauna marina delle Eolie, protegge cetacei e tartarughe collaborando con pescatori e comunità locali, e si prodiga per il recupero e soccorso degli animali in difficoltà.

Oggi Filicudi Wildlife Conservation raccoglie i frutti del suo impegno, regalando ai volontari un’esperienza emozionante e indimenticabile che alimenta in loro un nuovo senso di consapevolezza, rispetto e meraviglia nei confronti del mare e di ciò che esso custodisce. Nuotare accanto ai giganti del Mediterraneo, condividere quei meravigliosi attimi di connessione con la natura, è davvero un sogno che si avvera per chi ama il mare e i suoi abitanti. Grazie Filicudi Wildlife Conservation tutto questo è possibile farlo, una straordinaria opportunità per capire che rispettare il mare e i suoi abitanti è fondamentale anche per il nostro futuro.