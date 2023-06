Radio Italia Live a Palermo: tutto quello che c’è da sapere sul mega-concerto gratuito: scaletta e cantanti

Palermo – Radio Italia Live a Palermo: tutto quello che c’è da sapere sul mega-concerto gratuito al Foro Italico. La febbre per il grande concerto di Radio Italia al Foro Italico è alle stelle, a una settimana dall’apparizione di Vasco Rossi, che ha acceso la passione dei palermitani per gli eventi musicali di alto livello. La radio italiana per eccellenza stasera organizza per la terza volta il mega-show gratuito sul prato affacciato sul mare, con lo scopo di entrare nella storia della città. Ecco tutte le informazioni utili sul cast, la scaletta, i divieti di circolazione e altro ancora, per un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Palermo e la Città metropolitana.

Chi canta e la scaletta

Quest’anno, sul palco si esibiranno 14 artisti che promettono di emozionare il pubblico con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Tra gli artisti che si esibiranno a Palermo ci sono Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr. Rain, Paola & Chiara, Max Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt e Sangiovanni. La scaletta sarà tenuta segreta fino a due ore prima dell’evento, ma già nel pomeriggio gli artisti saranno presenti al Foro Italico per le prove e il soundcheck.

Orari e presentatori

Il concertone inizierà alle 20:40, con la conduzione degli attori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Per chi non riuscirà a trovare posto sul prato del Foro Italico, sarà possibile seguire l’evento in diretta su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8, oltre che in radio e sui social ufficiali. La conduttrice Daniela Cappelletti intercetterà le emozioni del pubblico, mentre Manola Moslehi intervisterà gli artisti dietro le quinte. La sigla sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Il pre-show

Prima dell’inizio del concerto, chi arriverà sul prato del Foro Italico nel pomeriggio per assicurarsi un posto migliore potrà godere di un pre-show con lo stand-up comedian Luca Ravanna e l’esibizione di Valentina Parisse.

Viabilità e divieti di sosta

La viabilità intorno alla zona del concerto sarà modificata, pertanto si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici piuttosto che l’auto privata. La ZTL sarà sospesa fino alle 6 del 1° luglio. Diverse strade saranno chiuse al traffico e in alcune zone sarà vietato posteggiare. I trasgressori dovranno pagare sanzioni salate e rischiare la rimozione del veicolo.

Parcheggi per pullman e veicoli autorizzati

I pullman potranno sostare in aree designate, mentre alcuni veicoli come ambulanze, veicoli di soccorso, forze dell’ordine e organizzatori con pass potranno circolare. I mezzi che trasportano persone con disabilità potranno accedere fino a piazza Tonnarazza.

Regole per i disabili

Radio Italia ha predisposto uno spazio attrezzato per le persone con disabilità in uno dei settori del prato, ma non sarà possibile prenotare il proprio posto. L’accessibilità sarà garantita attraverso percorsi appositamente predisposti.

Per una serata all’insegna della musica e della gioia, il concerto di Radio Italia Live a Palermo promette di essere un evento indimenticabile per tutti i presenti.