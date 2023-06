Palermo, tutto pronto per Radio Italia Live: scaletta e canzoni

PALERMO – A soli sette giorni dal doppio concerto di Vasco Rossi che ha infiammato la città, Palermo torna protagonista della musica live con “Radio Italia Live – Il concerto”. L’evento musicale gratuito, giunto alla terza edizione, prenderà il via questa sera alle 20.40 presso il Foro Italico.

Un cast d’eccezione che promette di far ballare e cantare i palermitani per tre ore di fila. Ad alternarsi sul mega-palco, gli artisti più amati del momento: da Levante a Diodato, da Max Pezzali ai Boomdabash passando per Sangiovanni, Marracash, Emma, Rocco Hunt, Mr Rain, Blanco, Irama e Ligabue. Uno show imperdibile,dunque, che mira ad entrare nella storia dei grandi eventi musicali della città.

A condurre la serata, confermati anche quest’anno, gli attori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, garanzia di una conduzione vivace e ironica. Per chi non potrà partecipare dal vivo, l’appuntamento sarà in diretta dalle 20.40 su Sky Uno, Now e in chiaro su TV8, con il commento di Daniela Cappelletti direttamente dal palco e Manola Moslehi dietro le quinte.

Grande attesa anche per il pre-show che dalle 15 intratterrà il pubblico in attesa dei big della serata. Prima di Levante, Diodato e tutti gli altri, spazio infatti a Luca Ravanna, lo stand-up comedian più amato dai giovani e a Valentina Parisse.

Insomma, gli ingredienti per una serata indimenticabile sotto il cielo di Palermo ci sono tutti. Manca solo il calore del pubblico che, siamo certi, non mancherà. Radio Italia Live è pronta a stupire ancora!

Ecco la scaletta integrale

Di seguito la scaletta di “Radio Italia Live” – il concerto a Palermo, stasera venerdì 30 giugno alle 20.40 al Foro italico:

LEVANTE

– Canzone d’estate

– Tikibombom

– Vivo

DIODATO

– Occhiali da sole

– Fai rumore

– Che vita meravigliosa

MAX PEZZALI

– Nord sud ovest est

– Tieni il tempo

– Nessun rimpianto

SANGIOVANNI

– Fluo

– Scossa

– Farfalle

MARRACASH

– Crazy Love

– Importante

– ∞ Love

PAOLA & CHIARA

– Furore

– Mare Caos

– Vamos a bailar

EMMA

– Ogni volta è così

– Mezzo mondo

– Cercavo amore – Io sono bella

ROCCO HUNT

– Non litighiamo più

– Un bacio all’improvviso

– A un passo dalla luna

BOOMDABASH

– Per un milione

– L’unica cosa che vuoi

– Lambada (feat. Paola & Chiara)

MR. RAIN

– Fiori di Chernobyl

– Supereroi

– La fine del mondo feat. Sangiovanni

BLANCO

– Innamorato

– Un briciolo di allegria

– Lacrime di piombo

IRAMA E RKOMI

– Hollywood

– 5 Gocce

– Luna piena

LIGABUE

– Happy Hour

– Riderai

– Urlando contro il cielo