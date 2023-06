Mondello, via al montaggio della ruota panoramica: è alta 32 metri

Palermo – Sta per essere completato il montaggio della nuova ruota panoramica a Mondello, la borgata marinara di Palermo. Gli operai dell’azienda HscEvents, che ha ottenuto in concessione circa 310 metri quadrati di suolo pubblico fino al 30 settembre, hanno avviato i lavori di assemblaggio che si concluderanno stasera.

La struttura, alta 32 metri, si trova all’interno dell’isola pedonale di viale Regina Elena, a pochi passi dallo storico stabilimento balneare. La ruota ha un diametro di 30 metri e sulla sua circonferenza verranno agganciate 26 cabine panoramiche, ciascuna lunga 2 metri e distante 4 metri dalla successiva. In ogni cabina potranno salire fino a 6 persone.

L’attrazione, novità assoluta per Mondello, sarà accessibile da viale Regina Elena all’incrocio con via Anadiomene. L’inaugurazione è prevista per sabato sera. L’azienda proprietaria, che ha versato circa 11 mila euro al Comune di Palermo per l’occupazione del suolo, ha installato anche la ruota panoramica di Cefalù, alta 34 metri, e quella di San Vito Lo Capo nella scorsa stagione estiva.

La nuova ruota panoramica si appresta a diventare una delle principali attrazioni dell’estate palermitana, tra selfie e tappe turistiche immancabili. Una struttura tecnologica e illuminata da proiettori led multicolore anche di notte, per uno scenario mozzafiato sul golfo di Mondello. Le aspettative sono alte per questa giostra che promette di regalare un’emozionante esperienza panoramica, con la possibilità di ammirare dall’alto la spiaggia e il mare di Mondello.

L’installazione della ruota segna l’avvio di una stagione estiva ricca di eventi per Mondello, pronta ad accogliere palermitani e turisti. La grande attrazione, che resterà in funzione fino al 30 settembre, è destinata a diventare il simbolo dell’estate 2022 nella borgata marinara.