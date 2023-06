Mangiano tonno e si sentono male, intera famiglia in ospedale

Un’intera famiglia di Castelvetrano, in provincia di Trapani, è stata ricoverata in ospedale dopo aver consumato tonno rosso fresco. Marito, moglie e due figli sono stati intossicati dall’alimento e ora tre di loro si trovano in Terapia intensiva, anche se non sono in pericolo di vita.

I quattro hanno manifestato i sintomi di un’intossicazione alimentare dovuta all’ingestione di elevate quantità di istamina contenuta nella carne del tonno fresco. L’istamina non è presente nel pesce appena pescato, ma si forma subito dopo la morte dell’animale. La sua produzione può avvenire in qualsiasi fase della filiera alimentare, ma si può prevenire attraverso tecniche di abbattimento.

Stando alle prime analisi, l’istamina presente nel tonno mangiato dalla famiglia di Castelvetrano avrebbe superato di gran lunga i livelli consentiti, provocando l’intossicazione. Dopo il ricovero in ospedale, la famiglia è stata sottoposta a cure specifiche per intossicazione da istamina e adesso si trova fuori pericolo, anche se ancora in osservazione in reparto.